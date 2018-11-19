Молдаванин попытался пересечь границу на разыскиваемом властями Италии авто

Пограничная полиция в пункте пересечения границы Nădlac II-Csanadpalota задержала гражданина Молдовы, который находился за рулём автомобиля BMW стоимостью 34 000 евро и числился в розыске в Италии.

16 ноября около 21:30 28-летний гражданин Республики Молдова попытался пересечь границу с Румынией на автомобиле BMW, зарегистрированном в Сан-Марино. Во время проверки водитель представил регистрационное удостоверение, выданное властями Сан-Марино.

В ходе проверок румынские пограничники выяснили, что данное транспортное средство подлежит конфискации по требованию итальянских властей.

В свою очередь, водитель заявил, что приобрёл автомобиль у гражданина Сан-Марино и не знал о том, что авто числится в розыске.

Транспортное средство было конфисковано. В отношении совершения преступления проводится расследование.