Молдаванин попытался пересечь границу на авто, угнанном в Бельгии (ФОТО)

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Пограничники остановили автомобиль BMW X5, который числился в базе данных как угнанный в Бельгии. Инцидент произошёл в пункте пропуска “Оанча-Яссы”.

К границе соседнего государства подъехал 46-летний мужчина с двойным гражданством: Молдовы и Румынии, пишет newsin.md. В результате проверки было установлено, что автомобиль числился в базе данных как разыскиваемый бельгийскими властями для конфискации.

Водитель рассказал, что не подозревал о том, что машина была угнана или фигурировала в каких-либо судебных разбирательствах. Автомобиль был изъят до выяснения всех обстоятельств.