Молдаванин попытался пересечь границу на авто с нарушением правил регистрации

Пограничники в пункте пересечения границы Скулень задержали мужчину, который представил фальшивые документы, удостоверяющие право собственности на автомобили.

1 ноября, около 16.30, в пункте пересечения границы Скулень был задержан 26-летний гражданин Молдовы, находившийся за рулем Mercedes Benz, зарегистрированного в Литве. Усомнившись в подлинности документов, пограничники приступили к дополнительным проверкам, после чего было установлено, что у данного транспортного средства истекла регистрация 15 октября. Кроме того, пограничники установили, что у водителя не было действительного полиса дорожного страхования.

Молодой человек сказал, что приобрёл автомобиль в сентябре у своего соотечественника за 2 450 евро, но ничего не знал о проблемах с документами. Обстоятельства происшествия выясняются.