Молдаванин попытался дать взятку карабинерам в Италии и был арестован

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Инцидент произошёл в субботу, 22 июня, в итальянском населённом пункте Вакколино.

61-летний гражданин Молдовы, который находился за рулём грузовика, был остановлен для прохождения контроля. Когда правоохранители проверяли его документы относительно нарушений ПДД, мужчина достал 500 евро и предложил деньги карабинерам. В связи с этим водителя моментально задержали, передаёт moldova.org.

Денежные средства были конфискованы. После того, как случай был задокументирован, молдаванина освободили из-под ареста.