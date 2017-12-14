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Молдаванин попался с фальшивыми водительскими правами, которые использовал на территории ЕС (ФОТО)

Молдаванин попался с фальшивыми водительскими правами, которые использовал на территории ЕС (ФОТО)

Мужчина приобрел документ в Приднестровье за 50 евро.

Обман вскрылся, когда 60-летний водитель автомобиля Ford Focus, зарегистрированного в Литве, попытался въехать обратно на территорию Республики Молдова через КПП «Скулень».

В ходе досмотра транспортного средства, пограничники обнаружили в бардачке водительские права с явными признаками фальсификации. Уроженец Тирасполя объяснил, что приобрел документ на территории Левобережья за 50 евро, чтобы использовать их на территории Евросоюза для трудоустройства в Германии.

По требованию сотрудников Погранполиции, мужчина предоставил свои настоящие водительские права.

Поддельный документ был изъят, а уроженцу Приднестровья грозят санкции.

Ранее молдаванин намеревался покинуть страну с поддельными водительскими правами.

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