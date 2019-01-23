Молдаванин попался на границе с поддельным сертификатом техосмотра

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Житель села Цынцэрень Новоаненского района был задержан пограничниками за предоставление поддельного документа. Инцидент произошёл 23 января в пункте пропуска Бричаны в направлении выезда из страны.

На границе было задержано транспортное средство Audi A6 Avant, зарегистрированное в Италии. За рулём автомобиля находился 38-летний гражданин Молдовы. В результате изучения всех документов было установлено, что свидетельство техосмотра на текущий год является поддельным, а документация за последние 4 года и вовсе отсутствует.

Задержанный мужчина заявил, что не знал о найденных нарушениях. Он владел автомобилем с 2016 года и до сих пор не испытывал с авто никаких проблем. Транспортное средство было временно конфисковано.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.