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Молдаванин попался на границе с 26 мешками с товаром без документов (ФОТО)

Молдаванин попался на границе с 26 мешками с товаром без документов (ФОТО)

Водитель заявил, что ничего не знает о грузе, так как некие люди попросили его доставить товар.

Вблизи села Шолкань Сорокского района экипаж пограничной полиции остановил бусик марки Mercedes 313. В ходе досмотра транспортного средства пограничники обнаружили 26 мешков с товаром широкого потребления без документов о происхождении и владении.

40-летний водитель заявил, что не в курсе содержимого мешков, так как его лишь попросили доставить товар в пункт назначения.

Товар на сумму около одного миллиона леев был изъят до завершения разбирательств.

Ранее 35-летний молдаванин был задержан на границе Германии и Австрии.

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