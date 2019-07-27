Молдаванин получил в Италии внушительный штраф за выброс мусора в неположенном месте

Молдаванин получил в Италии внушительный штраф за выброс мусора в неположенном месте

28-летнему гражданину Молдовы был выписан штраф в 500 евро за то, что мужчина оставил мешки с мусором под деревьями на одной из улиц Италии. Инцидент произошёл 23 июля в коммуне Арциньяно провинции Виченца.

Как пишет cotidianul.md со ссылкой на итальянскую прессу, молдаванин остановился на общественной парковке. Из авто вышли несколько человек, открыли багажник, а затем достали и выбросили десятки пакетов с пищевыми отходами и другим мусором прямо на дорогу. После содеянного нарушители сели в машину и уехали.

Местная полиция установила личность водителя, который подобным образом избавился от мусора. Было установлено, что молдаванин длительное время проживал в данном регионе Италии. Мужчине не удалось избежать наказания, ему был выписан штраф.

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