Молдаванин получил срок за кражу телевизора в Твери

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Кашинский городской суд Тверской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Молдовы. Мужчину обвиняли в совершении кражи.

Как сообщает tver.mk.ru, обвиняемый подошёл к открытой входной двери квартиры потерпевшего и незаконно проник в жилище. Преступник похитил телевизор марки “Samsung” и спутниковый ресивер на общую сумму 13 000 российских рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.