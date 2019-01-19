Молдаванин получил срок за кражу телевизора в Твери

Молдаванин получил срок за кражу телевизора в Твери

Кашинский городской суд Тверской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Молдовы. Мужчину обвиняли в совершении кражи.

Как сообщает tver.mk.ru, обвиняемый подошёл к открытой входной двери квартиры потерпевшего и незаконно проник в жилище. Преступник похитил телевизор марки “Samsung” и спутниковый ресивер на общую сумму 13 000 российских рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md