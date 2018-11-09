Молдаванин получил 12 лет тюрьмы за попытку изнасилования дочери

Молдаванин получил 12 лет тюрьмы за попытку изнасилования дочери

Житель Ниспорен был приговорен к 12 годам тюремного заключения в пенитенциарном учреждении закрытого типа за попытку изнасилования несовершеннолетней дочери.

По данным прокуратуры Ниспоренского района, с 2014 года подсудимый неоднократно пытался изнасиловать свою 12-летнюю дочь. Воспользовавшись тем, что его жена уходила на работу на весь день и возвращалась поздно вечером, мужчина угрожал своему ребёнку и пытался совершить насильственные действия. Подобные действия продолжались и после смерти жены до тех пор, пока девочка не рассказала своим одноклассникам, что хочет покончить с собой после всего пережитого.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнего мужчину, который находился под стражей до момента вынесения приговора. Обвиняемый своей вины не признал.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md