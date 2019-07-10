Молдаванин, пойманный на месте преступления, получил условный срок на Украине

0

В начале текущего года в отдел полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в доме его матери сработала сигнализация. Полицейские быстро приехали к дому по улице Южной в Мелитополе и совместно с сотрудниками частной охранной фирмы задержали злоумышленника, который пытался бежать через забор с места преступления.

Следственно-оперативной группой было установлено, что мужчина повредил забор, проник на территорию частного домовладения, разбил стеклопакет и через окно попал в дом. Правонарушитель пытался похитить из дома компьютерную технику и деньги.

Злоумышленником оказался ранее судимый за корыстные преступления 36-летний гражданин Молдовы, временно проживающий в Мелитополе. Только в конце декабря 2018 мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу, передаёт ria-m.tv.

Было открыто уголовное производство, после расследования дело было передано в суд. Трижды судимого за кражи молдаванина оставили на свободе, назначив ему три года тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на два года.