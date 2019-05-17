Молдаванин, погибший в Израиле: что говорится в местной прессе

Молдаванин, погибший в Израиле: что говорится в местной прессе

Молдаванину, погибшему вчера на стройке в Израиле, исполнился 31 год. Мужчина упал с третьего этажа строительной площадки в городе Бней-Брак. По данному инциденту было начато расследование, а стройплощадку временно закрыли, пишет tv8.md со ссылкой на haaretz.com.

Согласно источнику, вчера вечером местная полиция опросила шестерых свидетелей, работающих на той же строительной площадке. В результате трое человек были бы задержаны, а ответственные лица будут освобождены от должности. В то же время администраторов строительной площадки обвинили в несоблюдении протоколов безопасности.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md