Молдаванин, погибший в Израиле: что говорится в местной прессе

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Молдаванину, погибшему вчера на стройке в Израиле, исполнился 31 год. Мужчина упал с третьего этажа строительной площадки в городе Бней-Брак. По данному инциденту было начато расследование, а стройплощадку временно закрыли, пишет tv8.md со ссылкой на haaretz.com.

Согласно источнику, вчера вечером местная полиция опросила шестерых свидетелей, работающих на той же строительной площадке. В результате трое человек были бы задержаны, а ответственные лица будут освобождены от должности. В то же время администраторов строительной площадки обвинили в несоблюдении протоколов безопасности.

Обстоятельства инцидента выясняются.