Молдаванин погиб в страшном ДТП в Италии (ФОТО)

27-летний уроженец Ниспоренского района погиб в Италии после того, как влетел на мотоцикле в автомобиль. Инцидент произошел накануне в Турине. 

Итальянская пресса пишет, что молдаванин врезался на мотоцикле в машину марки Chevrolet, за рулем которой находился 29-летний местный житель. В салоне был и пассажир. Удар был настолько сильным, что оба транспортных средства загорелись на месте, пишет protv.md.

Водитель авто и его пассажир не пострадали, а молдаванин скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

 

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