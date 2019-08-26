Молдаванин погиб в страшном ДТП под Киевом: легковушка на скорости залетела под фуру (ФОТО, ВИДЕО)

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25 августа под Киевом на Житомирской трассе произошло смертельное ДТП. Chevrolet на скорости залетел под стоящую на «аварийке» фуру. В результате аварии водитель легковушки погиб, а пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет kiev.informator.ua.

По предварительным данным полиции, в Chevrolet ехали граждане Молдовы. Фура стояла на аварийке, когда в нее на скорости влетела легковушка. Сотрудница придорожного кафе, возле которого произошла авария, рассказала, что принимала заказ у водителя грузового авто в момент ДТП. Сам водитель фуры утверждает, что выбежал из кафе, услышав сильный удар, и увидел Chevrolet под фурой. Мужчина находится в шоковом состоянии.

В ДТП погиб водитель легкового авто, а пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии. Причина аварии на данный момент неизвестна. От Chevrolet практически ничего не осталось. Автомобиль остался без стекол и части крыши. Передняя часть машины полностью смята.

Детали трагедии устанавливаются.