Молдаванин погиб в страшной автокатастрофе в США

Молодой человек скончался на месте вчера в результате дорожно-транспортного происшествия в США, где он работал водителем грузовика.

Как передают американские СМИ, грузовик ехал на мосту по скользкой дороге на автомагистрали I-335 в Чикаго. Водитель не справился с управлением и перевалился через защитный барьер, в результате чего, мужчина вылетел через лобовое стекло вместе с сидением, к которому он был пристегнут ремнём безопасности. Его было повреждено до неузнаваемости.

В грузовике также находился брат жены погибшего, пишет канал TV8. Он получил травмы и был госпитализирован в ближайшее медучреждение.

У жертвы автокатастрофы остались жена и маленькая дочь. На данный момент семья погибшего находится в шоковом состоянии. В связи с понесенной ими утратой была создана платформа для сбора пожертвований.