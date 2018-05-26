Молдаванин погиб в страшной автокатастрофе в Румынии (ФОТО, ВИДЕО)

Молдаванин погиб в страшной автокатастрофе в Румынии (ФОТО, ВИДЕО)

Гражданин Молдовы погиб сегодня утром, 26 мая, на автотрассе в Румынии.

Как сообщает пресс-служба Инспектората по чрезвычайным ситуациям города Хунедоара, трагедия произошла на трассе А1, между городами Себеш и Дева. Согласно переданным данным, 32-летний гражданин Молдовы, находясь за рулём микроавтобуса, не справился с управлением, в результате чего его автомобиль перевернулся.

Несмотря на то, что отряд SMURD прибыл на место происшествия в кратчайшие сроки, ему не удалось спасти жертву катастрофы, на тот момент он уже скончался. Мужчина вылетел из лобового стекла, получив при этом травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщил румынским СМИ пресс-секретарь Уездной службы скорой помощи Хунедоара Кэлин Думитреску, жертва получил многочисленные травмы несовместимые с жизнью в области головы, а также грудной клетки.

На данный момент органы правопорядка расследуют все обстоятельства случившегося.

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