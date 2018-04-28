Молдаванин подозревается в убийстве собутыльника в Санкт-Петербурге

Мужчину задержали по подозрению в убийстве 60-летнего пенсионера, гражданина России.

Тело убитого нашли в его собственной квартире три дня назад, пишет protv.md. Правоохранители установили факт насильственного убийства, так как на трупе были обнаружены колото-резаные ранения. Подозреваемым в совершении убийства стал 52-летний безработный гражданин Молдовы, который проживает в Санкт-Петербурге без регистрации.

Согласно материалам следствия, в день убийства товарищи употребляли спиртные напитки, в результате чего между собутыльниками вспыхнула ссора. Злоумышленник набросился с ножом на жертву и нанёс смертельные удары. Мужчина скончался от полученных травм.

По факту убийства заведено уголовное дело. Подозреваемому гражданину Молдовы грозит заключение в колонии строгого режима.