Молдаванин, победивший на Кубке мира по игре на аккордеоне, получил почетный диплом президента (ВИДЕО, ФОТО)

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Игорь Додон вручил сегодня Почетный диплом Президента Республики Молдова музыканту Раду Рацою – первому молдаванину, который получил первую премию на прошедшем в 2018 году в Литве престижном конкурсе, Кубке мира по игре на аккордеоне.

Так, диплом был вручен в знак высокой оценки таланта и артистического дарования, выраженного в блестящих выступлениях на многочисленных международных конкурсах и как представителю молодого поколения сольных инструменталистов.

– Наш молодой соотечественник участвовал в Кубке мира по игре на аккордеоне среди 100 артистов нового поколения со всего мира, став третьим в истории аккордеонистом, который одержал победу в двух категориях в течение одного года: классическая музыка и эстрадная музыка. Раду Рацой также первый молдаванин, получивший первую премию на этом конкурсе. Пожелал аккордеонисту успехов и сообщил, что окажу ему помощь в приобретении нового аккордеона, в котором он остро нуждается. Подчеркнул, что буду поддерживать и продвигать юные дарования во всех областях, а также всех тех, кто поднимает престиж Республики Молдова в мире, – отметил Додон на своей странице в соцсети.