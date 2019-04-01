Молдаванин, победивший на Кубке мира по игре на аккордеоне, получил почетный диплом президента (ВИДЕО, ФОТО)

Молдаванин, победивший на Кубке мира по игре на аккордеоне, получил почетный диплом президента (ВИДЕО, ФОТО)

Игорь Додон вручил сегодня Почетный диплом Президента Республики Молдова музыканту Раду Рацою – первому молдаванину, который получил первую премию на прошедшем в 2018 году в Литве престижном конкурсе, Кубке мира по игре на аккордеоне.

Так, диплом был вручен в знак высокой оценки таланта и артистического дарования, выраженного в блестящих выступлениях на многочисленных международных конкурсах и как представителю молодого поколения сольных инструменталистов.

– Наш молодой соотечественник участвовал в Кубке мира по игре на аккордеоне среди 100 артистов нового поколения со всего мира, став третьим в истории аккордеонистом, который одержал победу в двух категориях в течение одного года: классическая музыка и эстрадная музыка. Раду Рацой также первый молдаванин, получивший первую премию на этом конкурсе. Пожелал аккордеонисту успехов и сообщил, что окажу ему помощь в приобретении нового аккордеона, в котором он остро нуждается. Подчеркнул, что буду поддерживать и продвигать юные дарования во всех областях, а также всех тех, кто поднимает престиж Республики Молдова в мире, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

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