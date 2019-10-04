Молдаванин, перевозивший нелегалов, спровоцировал смертельное ДТП в Салониках

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25-летний гражданин Молдовы, занимающийся перевозом нелегальных мигрантов, спровоцировал ДТП в Салониках. Теперь мужчине грозит тюрьма.

29 сентября в местную прокуратуру был доставлен водитель транспортного средства, который нелегально перевозил мигрантов. Как сообщает rua.gr, в дорожно-транспортном происшествии, виновником которого оказался молдаванин, один человек погиб и восемь получили ранения.

ДТП произошло в деревне Агиос Василеос (Салоники). В какой-то момент машина сильно развила скорость, и около деревни водитель проехал под знак “СТОП” без остановки, в результате чего молдаванин столкнулся с проезжающим в это время другим транспортным средством.

В аварии погиб служащий местной церкви. Восемь нелегальных мигрантов также получили ранения, а молдаванин скрылся с места происшествия, однако вскоре был обнаружен и арестован полицейскими.

4 октября правонарушитель был доставлен в здание суда в Салониках. Случай расследуют местные органы правопорядка.