Молдаванин перевозил во Францию контрабандные сигареты и алкоголь (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции румынского уезда Васлуй обнаружили 152 пачки сигарет различных марок и 57 литров алкогольных напитков, которые везли на чёрный рынок во Францию.

12 февраля пограничники остановили для контроля автобус рейса “Молдова-Франция”. За рулём находился гражданин Молдовы в возрасте 26 лет, пишет echipa.md.

В ходе тщательной проверки в багажном отделении и в посылках были обнаружены 3 040 сигарет (152 пачки) разных марок и 57 литров алкоголя. На товар у водителя не было необходимых документов.

Всё найденное было конфисковано. По факту контрабанды проводится расследование.