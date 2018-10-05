Молдаванин перевёл стрелки на жену, когда пограничники нашли у него поддельный документ

Молдаванин перевёл стрелки на жену, когда пограничники нашли у него поддельный документ

Сотрудники Пограничной полиции контрольно-пропускного пункта «Албица» обнаружила у гражданина Молдовы поддельное болгарское удостоверение личности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время контроля пассажирского микроавтобуса марки Mercedes Benz 42-летний гражданин Молдовы предъявил свои документы пограничникам. Основываясь на анализе рисков, таможенники решили провести дополнительную проверку данного гражданина, в ходе которой было найдено удостоверение личности, выданное якобы болгарскими властями. Пограничники выяснили, что документ был сфальсифицирован.

Гражданин Молдовы в своё оправдание заявил, что он ничего не знает о существовании поддельного документа и предположил, что его супруга подложила ему фальшивку. По данному факту проводится проверка.

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