Молдаванин пересел с грузовика на легковушку, но забыл усовершенствовать права

Это выяснилось, когда он пытался пересечь границу соседствующей Румынии.

Как сообщает пресс-служба пограничной полиции Румынии, инцидент был зафиксирован вчера на КПП Скулень, когда контроль проходил 45-летний гражданин Молдовы, управлявший легковым автомобилем марки Honda CRV.

Проверяя все необходимые документы для прохождения границы, органы правопорядка обнаружили, что водительское удостоверение не соответствует транспортному средству, на котором прибыл мужчина. В правах водителя значилась категория С, которая позволяет находиться за рулём грузовика, а категория В для легковых автомобилей отсутствовала.

Сотрудники пограничной полиции расследуют это дело. Правонарушителю грозит штраф за вождение транспортного средства без соответствующей категории в водительском удостоверении.