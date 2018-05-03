Молдаванин пересел с грузовика на легковушку, но забыл усовершенствовать права

Молдаванин пересел с грузовика на легковушку, но забыл усовершенствовать права

Это выяснилось, когда он пытался пересечь границу соседствующей Румынии.

Как сообщает пресс-служба пограничной полиции Румынии, инцидент был зафиксирован вчера на КПП Скулень, когда контроль проходил 45-летний гражданин Молдовы, управлявший легковым автомобилем марки Honda CRV.

Проверяя все необходимые документы для прохождения границы, органы правопорядка обнаружили, что водительское удостоверение не соответствует транспортному средству, на котором прибыл мужчина. В правах водителя значилась категория С, которая позволяет находиться за рулём грузовика, а категория В для легковых автомобилей отсутствовала.

Сотрудники пограничной полиции расследуют это дело. Правонарушителю грозит штраф за вождение транспортного средства без соответствующей категории в водительском удостоверении.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md