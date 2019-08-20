Молдаванин переплыл Прут, чтобы устроиться на работу в Бухаресте (ВИДЕО)

Молдаванин переплыл Прут, чтобы устроиться на работу в Бухаресте (ВИДЕО)

Сотрудники Пограничной полиции сектора Цуцора задержали 32-летнего гражданина Молдовы, который пытался незаконно попасть на территорию Румынии. Мужчина намеревался устроиться на работу в муниципии Бухарест.

Инцидент произошёл в конце минувшей недели. Пограничники с помощью тепловизоров заметили вблизи берега Прут, со стороны Румынии, неизвестного человека. Вскоре его задержали и сопроводили в штаб-квартиру сектора Пограничной полиции.

В ходе проверки было установлено, что мужчина является гражданином Молдовы в возрасте 32 лет. Он переплыл Прут и намеревался попасть в Бухарест, чтобы найти там работу, передаёт deschide.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются. Нарушителя передали правоохранителям Молдовы и запретили ему въезд на территорию Румынии на 5 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md