Молдаванин переплыл Прут, чтобы добраться до Германии: пограничники задержали нарушителя (ФОТО)

Молдаванин переплыл Прут, чтобы добраться до Германии: пограничники задержали нарушителя (ФОТО)

Гражданин Молдовы был задержан на границе с Румынией после того, как переплыл Прут. Он объяснил пограничникам, что переплыл реку, чтобы попасть в Германию и трудоустроиться там.

Во время патрулирования государственной границы полицейские сектора Березень заметили с помощью прибора ночного видения неизвестного человека. Он находился в приграничной зоне населённого пункта Кондря, у берега Прута. Мужчину задержали и сопроводили в штаб-квартиру сектора Пограничной полиции.

Нарушитель был передан пограничной полиции РМ для дальнейшего разбирательства.

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