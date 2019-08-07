Молдаванин остался без автомобиля при попытке пересечь границу

Молдаванин остался без автомобиля при попытке пересечь границу

Пограничники установили, что автомобиль, на котором он пытался пересечь границу, находится в международном розыске.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, вчера, 6 августа, к контрольно-пропускному пункту «Джурджулешты-Галац» подъехал зарегистрированный в Великобритании автомобиль марки Volvo, за рулём которого находился 34-летний гражданин Молдовы. В ходе проверки проездных документов пограничники ввели данные машины в базу Интерпола, в результате чего было установлено, что власти Англии объявили автомобиль в международный розыск.

В ходе допроса владелец машины сообщил, что приобрёл транспортное средство в Англии в прошлом году и только сейчас, при пересечении границы, узнал, что оно находится в розыске. Автомобиль был конфискован до выяснения всех обстоятельств.

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