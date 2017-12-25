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Молдаванин ограбил московскую квартиру на 4 миллиона рублей

Молдаванин ограбил московскую квартиру на 4 миллиона рублей

Подозреваемый был задержан.

23 декабря в московскую полицию обратилась 40-летняя жительница российской столицы. Она сообщила, что неизвестный проник в ее квартиру в поселении Сосенское и похитил восемь пар наручных часов, ювелирные изделия и фотообъектив на общую сумму 4 млн рублей, сообщает mskagency.ru.

Вскоре полицией в лесополосе был найден подозреваемый. Им оказался 20-летний уроженец Молдовы. В его рюкзаке были найдены орудия взлома и часть похищенного имущества. Остальные вещи были обнаружены в его квартире во время обыска.

Полицией Москвы возбуждено уголовное дело.

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