Молдаванин одержал уверенную победу на Чемпионате мира по вольной и греко-римской борьбе (ФОТО)

Даниел Катарага второй год подряд стал лучшим среди спортсменов в возрастной категории до 23 лет.

По этому случаю глава государства Игорь Додон адресовал поздравления на своей странице в соцсети. Президент отметил, что соревнование проходило в Бухаресте, и нашему спортсмену удалось сохранить титул чемпиона мира по греко-римской борьбе.

– Этот выдающийся успех стал результатом работы целой команды, которой я выражаю благодарность за подготовку и поддержку Даниела. Не в последнюю очередь, это и заслуга родителей борца, которые подарили ему жизнь и которым я выражаю полное восхищение и признательность за дарованную ему силу. Желаю Даниелу Катараге крепкого здоровья и настойчивости в достижении поставленных целей, – отметил он.

Стоит подчеркнуть, что ранее Игорь Додон вручил Даниелу Катараге медаль “Meritul civic”. Глава государства намерен и впредь давать достойную оценку людям, которые продвигают имидж Республики Молдова за рубежом.

Борец греко-римского стиля Даниел Катарага стал второй год подряд чемпионом мира U-23. В финале весовой категории 77 кг он победил датчанина Ражбека Бисултанова со счетом 6-0. В Бухаресте Катарага завоевал 4 победы, одержав верх над Бакури Гоголи (Грузия), Измаилом Саидхазановым (Россия), Ренатом Илиаз Уулу (Кыргызстан) и Сайжан Сайжаном (Индия).