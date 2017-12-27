Молдаванин обворовал приютившую его россиянку

Теперь соотечественнику грозит уголовное наказание.

Инцидент произошел в российском городе Астрахань. 80-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой о том, что ее обокрали. Она сообщила, что из дома пропали золотая цепочка с крестиком, женские наручные часы и сумка. Ущерб составил 58 тысяч рублей.

Учитывая, что на входной двери и окнах дома не было обнаружено следов взлома, под подозрение попал 51-летний гражданин Молдовы. Мужчина попросился пожить у россиянки до тех пор, пока не найдет работу. Вместо оплаты за жилье и еду он помогал пенсионерке по дому, сообщает astravolga.

В ходе допроса молдаванин признался в хищении. Как оказалось, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина похитил ценные вещи, после чего отправился в город Камызяк к своей знакомой, попросив ее заложить вещи в ломбард. Вырученные деньги злоумышленник потратил на свои нужды.

Теперь гражданину Молдовы грозит уголовное наказание.

Ранее молдаванин ограбил московскую квартиру на 4 миллиона рублей.