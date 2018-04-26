Молдаванин обнаружил боевую гранату в купленном им доме

Опасная находка была сделана в селе Протягайловка.

В территориальное отделение милиции обратился 59-летний мужчина, который рассказал, что в сарае своего дома нашёл гранату РГД-5 с запалом.

– Боеприпас достался сельчанину «по наследству» от бывшего владельца жилья, который продал ему недвижимость два года назад, – сообщили в МВД Приднестровья.

По данному инциденту инициировано разбирательство, в котором приняла участие группа военных наблюдателей ОКК. Сделавший находку мужчина не будет привлечен к ответственности.