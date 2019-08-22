Молдаванин незаконно вёз в Россию на поезде черенки плодовых деревьев

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При проведении таможенного контроля пассажирского поезда “Кишинёв-Санкт-Петербург” в технологических нишах, расположенных по обе стороны дверей тамбура, были найдены 830 черенков плодовых деревьев. Их владельцем оказался проводник данного вагона, 58-летний гражданин Молдовы.

Как пишет gp.by, мужчина заявил, что сокрытый товар намеревался доставить в Санкт-Петербург для продажи. Никаких документов, в том числе фитосанитарных сертификатов, у него при себе не оказалось.

Черенки были изъяты. Санкции за незаконное перемещение товаров через таможенную границу предусматривают наложение штрафа с конфискаций сокрытого товара.