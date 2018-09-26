Молдаванин незаконно вёз из России на поезде более 170 книг (ФОТО)

Открытие было сделано украинскими таможенниками в поезде “Москва-Кишинев” при выполнении рядовой проверки.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, во время осмотра одного из пассажирских купе вагона поезда пограничный наряд с помощью специального прибора в конструктивных особенностях транспортного средства нашел 12 упаковок с печатной продукцией, общим количеством более 170 книг.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить товар через границу пытался проводник этого поезда, 42-летний гражданин Молдовы.

Книги были изъяты, а в отношении правонарушителя составлен административный протокол.