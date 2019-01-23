Молдаванин незаконно перевозил в поезде целый “арсенал” книг (ФОТО)

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Гражданина Молдовы задержали при въезде в Украину в пункте пропуска “Хутор–Михайловский”, в поезде “Москва-Кишинёв”. Во время осмотра вагонов правоохранители обнаружили в нише для багажа 134 книги.

Мужчина 1974 г. р. скрыл товар от погранично-таможенного контроля и пытался незаконно переправить через границу. Все книги были изъяты правоохранительными органами, пишет glavnoe.ua.

На молдаванина составлены соответствующие административные материалы. Обстоятельства инцидента выясняются.