Молдаванин незаконно перевозил в поезде целый “арсенал” книг (ФОТО)

Молдаванин незаконно перевозил в поезде целый “арсенал” книг (ФОТО)

Гражданина Молдовы задержали при въезде в Украину в пункте пропуска “Хутор–Михайловский”, в поезде “Москва-Кишинёв”. Во время осмотра вагонов правоохранители обнаружили в нише для багажа 134 книги.

Мужчина 1974 г. р. скрыл товар от погранично-таможенного контроля и пытался незаконно переправить через границу. Все книги были изъяты правоохранительными органами, пишет glavnoe.ua.

На молдаванина составлены соответствующие административные материалы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md