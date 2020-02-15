Молдаванин пытался переплыть Днестр на детском надувном бассейне (ФОТО)

Молдаванин пытался переплыть Днестр на детском надувном бассейне (ФОТО)

Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, пытавшегося переплыть Днестр на детском надувном бассейне. Инцидент зарегистрировали в пятницу, 14 февраля.

Пограничники обнаружили мужчину, который планировал через Днестр добраться в Молдову на резиновом детском бассейне. У мужчины были проблемы с документами, и таким образом он попытался незаконным способом вернуться с заработков, передаёт dpsu.gov.ua.

Задержанный оказался 32-летним молдаванином. За попытку незаконного пересечения границы нарушителя привлекли к административной ответственности.

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