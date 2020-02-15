Молдаванин пытался переплыть Днестр на детском надувном бассейне (ФОТО)

0

Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, пытавшегося переплыть Днестр на детском надувном бассейне. Инцидент зарегистрировали в пятницу, 14 февраля.

Пограничники обнаружили мужчину, который планировал через Днестр добраться в Молдову на резиновом детском бассейне. У мужчины были проблемы с документами, и таким образом он попытался незаконным способом вернуться с заработков, передаёт dpsu.gov.ua.

Задержанный оказался 32-летним молдаванином. За попытку незаконного пересечения границы нарушителя привлекли к административной ответственности.