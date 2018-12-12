Молдаванин напал на ветерана ВОВ в Московской области и ограбил его

Гражданин Молдовы напал на 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны и, воспользовавшись его беспомощностью, нагло ограбил.

Инцидент произошёл в подъезде одного из домов в российском городе Серпухов Московской области. Как сообщили в МВД региона, злоумышленник напал на 90-летнего ветерана ВОВ на лестничной площадке и отнял сумку, в которой находились деньги, пишет solovei.info.

По «горячим следам» был задержан ранее судимый 28-летний молдаванин, который сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело.