Молдаванин намеревался улететь в Лондон с набитым сигаретами чемоданом

Молдаванин намеревался улететь в Лондон с набитым сигаретами чемоданом

В четверг утром пограничники пресекли попытку незаконной перевозки 10 тысяч сигарет с акцизными марками Республики Молдова. Инцидент произошел в Международном аэропорту Кишинева. 

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, действуя на основании анализа рисков во время проверки багажа и пассажиров рейса Кишинев – Лондон, таможенники решили направить на дополнительную проверку 33-летнего обладателя гражданства Республики Молдова и Румынии. При сканировании его багажа в нем были обнаружены 500 пачек сигарет “Winston”, стоимость которых на европейском рынке оценивается примерно в 3000 евро.

За содеянное был составлен протокол. Сигареты были конфискованы, кроме того, нарушителю был выписан штраф в размере 4500 леев. Процесс документирования продолжается.

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