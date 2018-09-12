Молдаванин найден повешенным в Италии

Молдаванин найден повешенным в Италии

Трагедия произошла 9 сентября в квартире населенного пункта неподалеку от Милана.

Повешенного молдаванина обнаружил пожилой итальянец, за которым ухаживал наш 26-летний соотечественник. Безжизненное тело находилось в гостиной. Все произошло, пока пожилой мужчина спал, пишет protv.md.

Выяснилось, что молдаванин на данном месте работы заменял свою мать, которая в то время находилась в отпуске на родине. Самая вероятная версия смерти молодого мужчины – самоубийство: признаков борьбы в квартире найдено не было, и из нее ничего не пропало.

Ведется расследование.

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