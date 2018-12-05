Молдаванин, находящийся в федеральном розыске за похищение человека, задержан в Пскове

Молдаванин, находящийся в федеральном розыске за похищение человека, задержан в Пскове

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» Себежского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали гражданина Молдовы, находящегося в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, уроженец Молдовы прибыл в пункт пропуска, следуя на выезд из России, пишет pln-pskov.ru. В ходе прохождения паспортного контроля выяснилось, что 22-летний молодой человек объявлен в федеральный розыск властями Молдовы за похищение человека.

После проведения всех необходимых мероприятий гражданин Молдовы в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. Согласно УК РМ за похищение человека подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 13 лет.

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