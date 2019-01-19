Молдаванин “нафаршировал” свой автомобиль почти 50 килограммами красной икры (ФОТО, ВИДЕО)

Молдаванин “нафаршировал” свой автомобиль почти 50 килограммами красной икры (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Таможенной службы Украины поймали на границе с Россией 59-летнего гражданина Молдовы, который пытался незаконно перевезти около 50 кг красной икры.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошёл в ночь на 18 января на КПП «Бачивськ». К пограничной линии прибыл 59-летний гражданин Молдовы, который находился за рулём автомобиля марки «Мерседес» и направлялся на Украину. В ходе проверки правоохранители обнаружили в салоне и багажнике иномарки 97 пластиковых контейнеров (ёмкостью по 500 гр каждая) с красной икрой. Товар мужчина пытался незаконно ввезти на Украину, спрятав его в личных вещах. Общий вес икры составил 48,5 кг.

Красная икра, стоимость которой составляет около 60 тысяч гривен, была изъята. Гражданину Молдовы грозит административное наказание.

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