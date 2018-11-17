Молдаванин набил микроавтобус сигаретами, водкой и вином и попался на таможне (ФОТО)

Молдаванин набил микроавтобус сигаретами, водкой и вином и попался на таможне (ФОТО)

Инцидент произошёл 16 ноября, когда контроль на таможне Оанча пытался пройти 37-летний мужчина, гражданин Молдовы и Румынии. Он управлял микроавтобусом марки Mercedes, зарегистрированном в Болгарии. 

Во время проверки таможенники обнаружили в торпеде микроавтобуса, а также в багаже водителя 1000 сигарет различных марок, 44 литра водки и 200 литров вина, купленных в Duty-Free с акцизными марками РМ. 

Найденное имущество было изъято. Мужчину оштрафовали на 5000 румынских леев. 

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