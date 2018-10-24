Молдаванин набил чемодан сигаретами и намеревался улететь с ними в Англию

Молдаванин набил чемодан сигаретами и намеревался улететь с ними в Англию

Пограничники совместно с сотрудниками таможни предотвратили попытку незаконного провоза через государственную границу РМ 8000 сигарет с акцизными марками Республики Молдова. 

Инцидент произошел вчера на выезде из страны в Международном аэропорту Кишинева. Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, контроль пассажиров рейса Кишинев-Лондон проходил молодой человек с гражданством Молдовы и Румынии. Основываясь на профиле риска, пограничники и таможенники провели дополнительные проверки 29-летнего парня. В результате сканирования его чемодана в нем были обнаружены 8000 сигарет марки “Marlboro Gold”.

По факту случившегося был составлен протокол. Он предусматривает конфискацию сигарет и штраф в размере 4500 леев. По завершении процесса документирования гражданин смог продолжить свое путешествие.

 

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