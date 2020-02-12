Авария в Приднестровье: пассажирку машины госпитализировали

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ДТП, в результате которого пострадала женщина, произошло на выезде из Суклеи.

20-летний водитель BMW решил пойти на обгон, для чего выехал на полосу встречного движения. Однако он не убедился в безопасности манёвра – ему навстречу шёл транспорт. Решив уйти от лобового удара, молдаванин не справился с управлением и вылетел на обочину, передаёт пресс-служба МВД Приднестровья.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи госпитализировали 21-летнюю пассажирку с переломом правой руки. Органы правопорядка выясняют обстоятельства ДТП.

Стоит отметить, что на данном участке автодороги обгон запрещён. Об этом предупреждает знак на выезде из села Суклея.