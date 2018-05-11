Молдаванин может сесть на 2 года за незаконное пересечение госграницы

В нескольких километрах от КПП Чадыр-Лунга-Малоярославец был замечен человек, поспешно идущий пешком к границе.

Какое-то время пограничники следили за его действиями, а, убедившись в его противозаконных намерениях, предприняли действия.

42-летний мужчина, являющийся уроженцем села Хэнэсэнь Кантемирского района, но около 10 лет проживающий в украинском селе, был задержан. Поясняя свои действия, нарушитель рассказал, что задолжал украинским пограничникам. Выяснилось, что ранее он таким же незаконным способом попал в Молдову.

За незаконное пересечение государственной границы и молдаванин рискует получить штраф в размере до 37 000 леев, общественные работы на срок от 150 до 200 часов или лишение свободы сроком до 2 лет.