Молдаванин может оказаться за решёткой в Вене за убийство бродяги, помешавшего ему говорить по телефону

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35-летний гражданин Молдовы был задержан правоохранителями Австрии по подозрению в убийстве бездомного человека. Мужчина признался, что палкой нанёс жертве множество ударов.

Согласно материалам дела, один из прохожих обнаружил бездыханное тело бродяги в одном из парков Вены и сообщил об этом органам правопорядка. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли труп мужчины, у которого не было при себе никаких документов. 35-летний гражданин Молдовы был задержан у выхода из парка. У него было подозрительное поведение, кроме этого, изначально он предъявил полицейским поддельное румынское удостоверение личности, передаёт agora.md.

Спустя 48 часов после задержания молдаванин признал свою вину и был помещён под стражу. Он рассказал правоохранителям, что убил бездомного в ночь на воскресенье. По его словам, он часто гулял в этом парке и разговаривал по телефону. В тот день бродяга помешал ему и отвлёк от очередной телефонной беседы, в результате чего между ними возник конфликт, приведший к убийству.