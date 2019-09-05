Молдаванин-мотоциклист погиб в ДТП в Румынии

Молдаванин-мотоциклист погиб в ДТП в Румынии

Трагический инцидент произошёл этим утром в румынском жудеце Васлуй. Мужчина из Молдовы погиб на месте, а его жена оказалась в больнице после того, как мотоцикл, на котором ехала пара, не вписался в поворот при обгоне и опрокинулся в кювет.

Молодые люди планировали попасть на отдых в Черногорию, пишет protv.md со ссылкой на bzi.ro. По сообщениям местной прессы, мотоциклист скончался на месте, а его жену доставили в больницу в Васлуй.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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