Молдаванин пытался пересечь границу с поддельными правами

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Пограничники в пункте пропуска “Скуляны” обнаружили у гражданина подозрительные водительские права. Мужчина признался, что купил документ у неизвестного лица за 300 евро.

Инцидент произошёл 27 января на въезде в Республику Молдова. К контрольной линии подъехала машина BMW с литовскими регистрационными номерами. За рулём находился житель села Селиштя Ноуэ Каларашского района.

Во время проверок пограничник заметил признаки подделки в водительских правах. 37-летний водитель сообщил, что приобрёл документ за 300 евро.

В результате документ был отправлен на дополнительную экспертизу. В зависимости от её результатов нарушителю будет выписан штраф.