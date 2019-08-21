Молдаванин купил через соцсети фальшивый документ, чтобы трудоустроиться в Германии

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Сотрудники Пограничной полиции на КПП «Кагул» нашли у гражданина Молдовы поддельное румынское удостоверение личности, на основании которого он намеревался устроиться на работу в Германии. Инцидент произошел сегодня, 21 августа.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, 29-летний житель села Садык Кантемирского района был пассажиром одного из автомобилей. При прохождении контроля он предъявил полицейским свои документы. Пограничники решили провести дополнительную проверку, в ходе чего в кошельке мужчины было обнаружено поддельное удостоверение личности, выданное румынскими властями.

Во время допроса нарушитель рассказал, что приобрёл документ, воспользовавшись услугами, предлагаемыми в социальных сетях. Мужчина заплатил за него 200 евро. На основании сфальсифицированного документа он хотел трудоустроиться в Германии.

Документ был изъят и отправлен на экспертизу. Житель Кантемирского района продолжил путь при условии, что по возвращении он будет сотрудничать со следственными органами.