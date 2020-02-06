Молдаванин-контрабандист лишился авто и мотоцикла за провоз запрещённых вещей (ФОТО)

Молдаванин-контрабандист лишился авто и мотоцикла за провоз запрещённых вещей (ФОТО)

Инцидент произошёл в пункте пропуска “Староказачье”. В коляске мотоцикла, который находился в багажном отделении микроавтобуса Ford, украинские пограничники нашли военную радиостанцию ​​и штатив к пулемёту.

Как пишет odessitua.com, таким образом гражданин Молдовы пытался вывезти из страны незадекларированные предметы. На правонарушителя составили протоколы за перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля.

Сотрудники Таможенной службы до выяснения обстоятельств изъяли радиостанцию, штатив, микроавтобус и мотоцикл.

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