Молдаванин избил и едва не зарезал двух пермячек во время совместного распития алкоголя

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Напавшего задержали сотрудники полиции и отправили в изолятор временного содержания.

В Ленинском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, пишет properm.ru. Подозреваемым по делу проходит 51-летний гражданин Молдовы, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что неработающий молдаванин выпивал с двумя женщинами у них дома. Во время застолья между собутыльниками произошел конфликт, во время которого мужчина избил, а также ударил ножом пермячек.

Потерпевших с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.