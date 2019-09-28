Молдаванин и итальянц попали в руки полиции после кражи компьютеров из религиозной школы в Италии (ВИДЕО)

Молдаванин и итальянц попали в руки полиции после кражи компьютеров из религиозной школы в Италии (ВИДЕО)

По данным полиции, 20-летний гражданин Молдовы был задержан после того, как вместе с приятелем-итальянцем украл пять компьютеров из религиозной школы в Италии.

Инцидент произошёл на этой неделе в итальянском городе Модена. Спустя 12 часов после преступления подозреваемые были задержаны. Итальянская пресса пишет, что молдаванин и его 55-летний сообщник спрятались в одном из помещений школы и прождали там, пока учреждение не закрылось. После этого злоумышленники проникли в компьютерный зал и украли 5 ноутбуков.

На следующий день администрация школы вызвала полицию. Злоумышленники были идентифицированы и задержаны. Более того, полицейские установили личность человека, который должен был получить компьютеры от воров, передаёт echipa.md.

На данный момент молдаванин и его сообщник находятся под стражей.

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