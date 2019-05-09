Молдаванин хотел ввести в заблуждение пограничников, предъявив им фальшивый документ (ФОТО)

Молдаванин хотел ввести в заблуждение пограничников, предъявив им фальшивый документ (ФОТО)

Гражданину Молдовы грозит административное наказание за попытку пересечь границу с поддельным водительским удостоверением. Нарушение было зафиксировано на КПП Албица.

По данным пресс-службы Пограничной полиции Румынии, 27-летний молодой человек, который находился за рулём автомобиля марки Mercedes с прицепом, зарегистрированного в Молдове, предъявил правоохранителям свои документы. В результате их проверки выяснилось, что водительское удостоверение категорий  “B”, “C”,”BE” и “CE”, выданное молдавскими властями, содержит признаки фальсификации. Согласно базе данных правоохранителей нашей страны, данный мужчина владеет водительским удостоверением только одной категории – “B”, пишет publika.md.

Расследование продолжается. Нашему соотечественнику грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.

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